Poloniain volo jet per sicurezza aerea
9.50 La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei dopo che la Russia ha lanciato attacchi nella Regione ucraina di Leopoli, vicino al confine polacco. "Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo.I sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa",ha dichiarato il comando operativo delle forze armate polacche.Si tratta di "azioni di natura preventiva che mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
