Pollena Trocchia incendia la casa della ex e poi si consegna ai Carabinieri

La storia di una donna vittima di vent’anni di violenze e vessazioni familiari. Un matrimonio come tanti, quello tra un uomo e una donna di Pollena Trocchia, interrotto da oltre vent’anni di vessazioni, minacce e violenze. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale di Napoli. Un passato di dipendenze e maltrattamenti. La storia inizia nel 2005, quando tossicodipendenza, alcol e ludopatia trasformano la vita della famiglia in un incubo. Il marito, 54 anni, inizia ad alzare le mani, a insultare e a minacciare la moglie, fino alla separazione forzata “in casa”. Dietro le mura domestiche, però, la violenza continua, tra rabbia e rancori mai sopiti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it