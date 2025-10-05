Politano infortunato salta la Nazionale | Gattuso lo sostituisce con un altro calciatore del Napoli

Napolitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Politano dovrà rinunciare alla Nazionale. L'infortunio rimediato dall'esterno nel corso di Napoli-Genoa lo costringe al forfait per le sfide contro Estonia e Israele.Al suo posto il ct Gennaro Gattuso ha convocato un altro calciatore azzurro, Leonardo Spinazzola, che torna così nel gruppo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

