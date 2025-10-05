Poker di derby Brescello-Rolo | per il pronostico serve una tripla
Poker di derby fra Eccellenza e Promozione (ore 15.30). Fari puntati su Vezzano-Montecchio con gli ospiti del neo-mister Mauro Ghillani, promosso in estate dalla Juniores regionale, leader a punteggio pieno del girone A di Promozione che inseguono il sesto hurrà in stecca in un inizio da record per il club giallorosso. Al contrario la truppa del tecnico Andrea Unni è a caccia del primo hurrà stagionale; fresco ex di turno il difensore centrale Simone Neri passato in estate agli enzani. Nell’altro girone si rinnova il duello fra lo Sporting Scandiano e la Riese, mentre è una prima assoluta la sfida fra la matricola Virtus Correggio e il BaisoSecchia coi locali che giocano la prima gara stagionale sul centrale del "Borelli" dopo una serie di concomitanze con la Correggese che li ha costretti ad emigrare su altri campi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
