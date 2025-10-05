Pogacar il Mondiale non gli basta | domina anche l' Europeo con 75 km di fuga

Un'altra impresa dello sloveno che con la maglia iridata conquistata una settimana fa in Africa (66 km all'attacco) dà un'altra lezione a tutti. Evenepoel è ancora argento come a Kigali, bronzo al francese Seixas. L'Italia del ct Villa corre bene: Scaroni quarto. Malissimo Vingegaard, che si stacca a 109 km dall'arrivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

