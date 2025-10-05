Pogacar fa la storia del ciclismo oro agli Europei dopo i Mondiali | Evenepoel e Vingegaard s'inchinano
Ennesimo straordinario successo di Pogacar che a una settimana dal titolo di campione del Mondo, domina anche i Campionati Europei. Dietro al campione sloveno, ancora Evenepoel - come a Kigali. Bravissimo Christian Scaroni 4°, il migliore degli azzurri e fino alla fine in lotta per una medaglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
