Pogacar domina anche l' Europeo di ciclismo in Francia | Evenepoel deve accontentarsi dell' argento bene Scaroni 4°

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Pogacar è il vincitore dell'Europeo di ciclismo. Il campione sloveno, grande favorito anche per lo stato di forma mostrato nel trionfo della scorsa settimana ai Mondiali in Ruanda, dopo il secondo titolo iridato consecutivo si è preso anche il titolo di campione d'Europa, manifestazione che. 🔗 Leggi su Today.it

pogacar domina europeo ciclismoPogacar fa la storia del ciclismo, oro agli Europei dopo i Mondiali: Evenepoel e Vingegaard s’inchinano - Ennesimo straordinario successo di Pogacar che a una settimana dal titolo di campione del Mondo, domina anche i Campionati Europei ... Da fanpage.it

pogacar domina europeo ciclismoPogacar senza rivali, è anche oro europeo su strada - Tadej Pogacar ha dominato la prova su strada elite ai campionati europei in Francia, conquistando un altro trionfo a solo una settimana da quello ai Mondiali in Ruanda. Riporta ansa.it

