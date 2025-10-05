Poca acqua e cibo costretta a baciare la bandiera israeliana Cosa si sa della detenzione di Greta
Greta Thunberg si troverebbe ancora detenuta in Israele insieme a un altro gruppo di attivisti che non ha accettato il rimpatrio volontario. Queste sono le notizie che giungono in queste ultime ore in merito all'attivista svedese che, per la seconda volta, ha cercato di forzare il blocco navale con una flotilla di barche per Gaza. The Guardian sostiene che l'attivista avrebbe dichiarato ai funzionari svedesi di essere sottoposta a duri trattament i durante custodia, facendo riferimento a un’email inviata dal ministero degli Esteri svedese a persone vicine a Thunberg. Nella corrispondenza un funzionario che ha visitato l'attivista in prigione ha affermato che la ragazza ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici, con troppo poco cibo e poca acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: poca - acqua
Aziende zootecniche ko dopo gli incendi: "Abbiamo poca acqua e area pascolo per il bestiame"
Senza luce e con poca acqua, gravi disagi per i residenti di Camaro, Bisconte e Cataratti
Troppa pioggia, poca acqua. Le due crisi idriche parallele della Cina
MILITELLO, LA “SIE” DISERTA L’ASSEMBLEA POCA ACQUA: «FAZZU STA VITA DA 14 ANNI» ? «Da quattordici anni faccio questa vita… In un’area edilizia della circonvallazione, a Militello, l’acqua è insufficiente: non c’è pressione o - facebook.com Vai su Facebook
Guardian: "Greta Thunberg detenuta in Israele con cimici, poca acqua e cibo" - mail inviata dal ministero degli Esteri svedese a persone vicine alla stessa Thunberg. Si legge su tg24.sky.it
Greta Thunberg in cella tra le cimici e senza acqua: “Costretta a baciare la bandiera d’Israele” - Greta Thunberg denuncia condizioni drammatiche in prigione: poca acqua, cibo insufficiente, cella infestata da cimici e presunti abusi fisici e psicologici durante la detenzione. Segnala msn.com