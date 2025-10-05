Pisa travolto a Bologna 4-0 | la squadra di Italiano fa il rullo compressore Nerazzurri alla deriva Pagelle

Firenzepost.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna show nella sesta giornata di Serie A. I rossoblu travolgono 4-0 il Pisa al Dall'Ara. Cambiaghi sblocca al 24' su assist di Dallinga, poi si procura il rosso su Touré e dalla successiva punizione Moro (38') raddoppia. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pisa travolto a bologna 4 0 la squadra di italiano fa il rullo compressore nerazzurri alla deriva pagelle

© Firenzepost.it - Pisa travolto a Bologna (4-0): la squadra di Italiano fa il rullo compressore. Nerazzurri alla deriva. Pagelle

In questa notizia si parla di: pisa - travolto

pisa travolto bologna 4Bologna-Pisa 4-0, moviola: la follia di Tourè e lo show di Cambiaghi e Orsolini, Gilardino a rischio - I due azzurri di Gattuso Cambiaghi e Orsolini scatenati, gara chiusa già nel primo tempo. Da sport.virgilio.it

pisa travolto bologna 4Serie A, Bologna-Pisa 4-0: show rossoblù al Dall'Ara - Cambiaghi sblocca al 24' su assist di Dallinga, poi si procura il rosso su Touré e dalla successiva pun ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Travolto Bologna 4