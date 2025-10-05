Pisa stavolta è una vera batosta | il Bologna domina e ne segna quattro

Pisa, 5 ottobre 2025 – Una partita da prendere e mettere da parte. Arriva alla sesta giornata la prima batosta pesante subita in campionato dal Pisa. Il pomeriggio al Dall’Ara è cupissimo: il Bologna vince per 4-0. Cambiaghi il mattatore, autore di una rete, un assist e vittima del fallo che ha portato all’espulsione di Touré al trentacinquesimo minuto, che ha di fatto distrutto una partita che la squadra di Gilardino aveva approcciato positivamente. Un Pisa che parte forte sin dai primissimi minuti, costringendo il Bologna nella propria trequarti difensiva. Si ripropone un’arma tattica già vista la scorsa stagione sotto la guida Inzaghi, ossia la rimessa laterale lunga di Bonfanti per la testa di Nzola, che non impensierisce però Skorupski. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

