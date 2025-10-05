Pisa in dieci il Bologna fa poker Show del neo azzurro Cambiaghi

L'attaccante, appena convocato da Gattuso, va a segno, guadagna la punizione da cui scaturiscono l'espulsione di Touré e la punizione vincente di Moro e firma l'assist per il tris di Orsolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa in dieci, il Bologna fa poker. Show del neo azzurro Cambiaghi

