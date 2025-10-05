Pisa in dieci il Bologna fa poker Show del neo azzurro Cambiaghi
L'attaccante, appena convocato da Gattuso, va a segno, guadagna la punizione da cui scaturiscono l'espulsione di Touré e la punizione vincente di Moro e firma l'assist per il tris di Orsolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dieci nuove poltrone per i familiari dei ricoverati all'Hospice di Pisa
Coppa Italia: Pisa in dieci (e senza molti titolari in vista della Fiorentina) battuto a Torino: 1-0. Pagelle. Accoppiamenti ottavi
Dieci ristoranti tra la Lunigiana, la Versilia, per passare poi al Chianti ed alle meraviglie architettoniche di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e in mezzo all'accogliente natura autunnale
Rissa alla festa di laurea: dieci feriti e paura a Pisa. Forse una spedizione punitiva
