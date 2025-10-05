Pisa festa di laurea finisce in rissa | oltre dieci feriti e momenti di panico
Doveva essere una notte di festa per celebrare la laurea di due giovani, uno in medicina e l’altro in ingegneria, ma si è trasformata in un episodio di violenza e paura. A Pisa, presso la palestra Judo Champion di via Carlo Francesco Gabba, una festa privata tra amici — una quarantina di invitati, tutti intorno ai 25 anni — è degenerata in una rissa con oltre dieci feriti, alcuni dei quali medicati al pronto soccorso di Cisanello. Solo per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi del sottopasso ferroviario che collega il polo di Ingegneria all’ ospedale Santa Chiara, non lontano dalla stazione di Pisa San Rossore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
