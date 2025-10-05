Pisa esordio in Serie A per il Louis Buffon
Pisa, esordio in Serie per il Louis Buffon. Dopo il debutto in Coppa Italia il figlio d’arte è subentrato nella sfida con il Bologna Da Buffon a Buffon, un cerchio che si chiude, una favola che si ripete. Oggi, 5 ottobre 2025, è una data che entra nella storia del calcio italiano: Louis Thomas Buffon, figlio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gioia #Buffon, il figlio Louis fa il suo esordio in Serie A durante Bologna-Pisa
Louis Buffon come papà Gigi: esordio in Serie A a 17 anni in Bologna-Pisa! - Il giovane esterno, figlio del campione del mondo e leggenda della Juve, è entrato al 77’ al Dall’Ara. Lo riporta tuttosport.com
Pisa, nel crollo di Bologna un Buffon fa la storia: esordio in Serie A per il 2007 Louis Thomas - Entrato nel finale di partita al posto di Nzola, l'attaccante figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale ha collezionato i primi minuti in campionato dopo l'esordio in Coppa Italia col Torino Nel ... Riporta msn.com