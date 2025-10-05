Pipistrelli e squali fantasmi | come funzionano i super droni dell' Australia
L' Australia stringe i muscoli. Canberra ha dato il via a una frenetica spesa per la sua Difesa dal valore di 25 miliardi di dollari australiani, pari a poco meno di 16 miliardi di dollari, ordinando flotte di aerei e sottomarini autonomi, fregate di progettazione giapponese, e modernizzando un importante cantiere navale. Si tratta della più grande ristrutturazione militare del Paese dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il motivo? Aiutare gli Stati Uniti e i loro alleati nell'Asia-Pacifico a tenere a bada la Cina, che con le sue navi e le sue esercitazioni militari sta allargando il proprio raggio d'azione marittimo toccando zone strategiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pipistrelli - squali
