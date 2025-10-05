Piove e in pochi minuti Posillipo al solito si trasforma in fiume
È bastato un acquazzone di pochi minuti per trasformare via Posillipo in un fiume in piena.In difficoltà - come mostrano le immagini realizzate dall'avv. Stefano Massa - negozianti e automobilisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In via dell'Idume, a Torre Chianca, a pochi metri dal bacino, un anziano diversamente abile vive praticamente recluso nella propria abitazione. Impossibile riuscire ad uscire di casa, soprattutto quando piove a dirotto.
È Ottobre, fuori piove, hai pochi impegni e decidi di prepararti delle Crescentine fatte in casa. Ecco, questo è l'Autunno perfetto secondo noi