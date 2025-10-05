Piove e in pochi minuti Posillipo al solito si trasforma in fiume

Napolitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastato un acquazzone di pochi minuti per trasformare via Posillipo in un fiume in piena.In difficoltà - come mostrano le immagini realizzate dall'avv. Stefano Massa - negozianti e automobilisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

