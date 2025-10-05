Pioli risponde alla domanda sull’esonero ma sui social impazza la polemica

La vittoria dei giallorossi al ‘Franchi’ accompagnata da una polemica totale sul web: è successo tutto poco fa Fiorentina-Roma poteva rappresentare l’occasione per puntare al primo successo: Stefano Pioli e la squadra gigliata, però, sono usciti ancora sconfitti dal ‘Franchi’. La rimonta subita dai giallorossi di Gian Piero Gasperini pesa, e non poco, sulla classifica di Serie A. (Ansafoto) – Calciomercato.it Una Roma che balza al primo posto, a 15 punti dopo 6 giornate di campionato: un rendimento costante, nonostante gli impegni nelle coppe, che lancia la squadra allenata dal tecnico di Grugliasco al momento tra le grandi favorite al tricolore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pioli risponde alla domanda sull’esonero, ma sui social impazza la polemica

In questa notizia si parla di: pioli - risponde

Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions, Pioli risponde ‘al veleno’

? Si è pentito della frase su Allegri e la Chiampions? In conferenza stampa, @stefanopioli_ risponde così #Pioli #Fiorentina #FiorentinaSigma #Allegri #ConferenceLeague #ForzaViola - facebook.com Vai su Facebook

Caso #Fiorentina, #Pioli, il possibile successore e la polemica dei tifosi ? @BaldiDario risponde a Riccardo Trevisani durante Ti Amo http://Calciomercato.it in onda sul canale YouTube di http://Calciomercato.it - X Vai su X

Pioli e l'invito a Sinner in diretta tv: "Ci sta facendo sognare, gli dico una cosa". Ma la domanda era su Asllani.... - Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nella sua nuova veste di allenatore della Fiorentina, ha dribblato con eleganza e ironia una domanda sull ... Segnala corrieredellosport.it

'T piac a' pizz?' Pioli scherza sulla domanda sul Napoli: 'Preferisco i cappelletti in brodo' - Tante le domande sul futuro di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Secondo calciomercato.com