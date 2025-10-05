Pioli | Lontanissimi dalla Roma ma non sono così più forti Io a rischio? Non è quello il problema

. Le parole del tecnico della Fiorentina Una prestazione che lascia l’amaro in bocca, una sconfitta immeritata che aggrava la crisi. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha commentato così la sconfitta interna contro la Roma ai microfoni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pioli: «Lontanissimi dalla Roma ma non sono così più forti. Io a rischio? Non è quello il problema»

In questa notizia si parla di: pioli - lontanissimi

Fiorentina, Pioli: "La classifica ci vede lontani dalla Roma ma per me non c'è tutta questa differenza" - 1 della Roma contro la Fiorentina nella sesta giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto. Come scrive tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Pioli: "Il mio futuro non è un problema. Le prestazioni ci sono, i risultati no" - Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha analizzato così la sconfitta contro la Roma (1- Segnala tuttomercatoweb.com