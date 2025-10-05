Pioli e il dato da incubo l’ex Inter sta riscrivendo in negativo la storia della Fiorentina! I numeri

Inter News 24 dei toscani in Serie A. La sconfitta interna contro la Roma per 2-1 ha portato la Fiorentina a uno dei peggiori inizi di stagione nella sua storia recente. Con soli tre punti raccolti dopo sei giornate di Serie A, la squadra guidata da Stefano Pioli, ex allenatore di Milan e Inter, ha toccato un record negativo mai registrato nell’era dei tre punti, ovvero dal 199495 in avanti. Questo inizio disastroso mette in evidenza le difficoltà del tecnico a trasformare il potenziale della rosa in risultati concreti e accende i riflettori sulla pressione che gravita sulla panchina gigliata, con voci di un possibile esonero già filtrate. 🔗 Leggi su Internews24.com

