Pioli e il dato da incubo l’ex Inter sta riscrivendo in negativo la storia della Fiorentina! I numeri
Inter News 24 dei toscani in Serie A. La sconfitta interna contro la Roma per 2-1 ha portato la Fiorentina a uno dei peggiori inizi di stagione nella sua storia recente. Con soli tre punti raccolti dopo sei giornate di Serie A, la squadra guidata da Stefano Pioli, ex allenatore di Milan e Inter, ha toccato un record negativo mai registrato nell’era dei tre punti, ovvero dal 199495 in avanti. Questo inizio disastroso mette in evidenza le difficoltà del tecnico a trasformare il potenziale della rosa in risultati concreti e accende i riflettori sulla pressione che gravita sulla panchina gigliata, con voci di un possibile esonero già filtrate. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pioli - dato
Fiorentina – Napoli, il dato che spaventa Conte: Pioli pregusta il colpaccio
L'avversario - Costruzione dal basso, pressing e il curioso dato sotto porta, come gioca la Fiorentina di Pioli @AleCarducci #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/i-l-avversario-i-costruzione-dal-basso-pressing-e-il-curioso-dato-sotto-porta-com - X Vai su X
"La Fiorentina non ha grinta, mi aspettavo che Pioli avesse già dato un'idea di gioco" - facebook.com Vai su Facebook