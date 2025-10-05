Pioggia e vento fustigano la provincia | a Pesaro traballa la gru guai a Fano

Pesaro, 5 ottobre 2025 – Raffiche di vento e giornata di superlavoro per i Vigili del fuoco in tutta la provincia. Numerosi gli interventi già effettuati tra Pesaro e Urbino, quasi tutti per alberi o rami caduti sulla sede stradale, senza fortunatamente segnalazioni di feriti o gravi criticità. A destare maggiore preoccupazione è stato un episodio in viale Trieste, a Pesaro, dove il vento ha fatto oscillare una gru con carico sospeso: i pompieri, intervenuti insieme all’impresa, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il mezzo, evitando rischi per i passanti e per i veicoli in transito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e vento fustigano la provincia: a Pesaro traballa la gru, guai a Fano

