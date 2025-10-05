Pioggia di missili russi sull' Ucraina paura per 110 attivisti italiani La Polonia fa decollare i jet

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre la Russia ha effettuato un nuovo attacco su larga scala contro diverse località dell'Ucraina. Cinque persone sono rimaste uccise in una serie di raid con missili e droni che hanno spinto la vicina Polonia a mobilitare aerei e sistemi di terra a difesa. 🔗 Leggi su Today.it