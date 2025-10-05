Piogge in esaurimento torna il sole | fino a 25°C in settimana
Le ultime sferzate di pioggia e vento stanno per lasciare spazio a una parentesi decisamente più mite. Oggi, domenica 5 ottobre 2025, l’Italia affronta il passaggio del fronte freddo; da domani, però, il tempo cambierà volto con più sole e massime fino a 24-25°C, soprattutto al Centro-Sud. Un’altalena rapida, dal grigio al sereno. Un cambio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
