Pigliate ‘na Flottilla! Ché preferisci questa Italia nazifascista

Roma, 5 ott – È vero, eravamo un popolo di santi, di poeti e navigatori. Eravamo il popolo della spedizione di Sapri quando partirono in trecento giovani e morirono romanticamente da eroi e patrioti. I tempi sono cambiati, al posto della spigolatrice e di Luigi Mercantini c'è la stampa italiana e l'epopea della Flottilla. Quegli eroi di cartapesta già tornati a casa. C'è il racconto romanzato della missione di mezzo centinaio di eroi di cartapesta che avrebbe dovuto consegnare tonnellate di aiuti di umanitari, ma si sono si sono sciolti nell'acqua nonostante la stampa, quarto potere, e tutto il cucuzzaro s'è mosso alla meraviglia e hanno pompato, monopolizzando tivvù, radio e giornali raccontando la trama già scritta di uno spettacolo che avrebbe dovuto cantare le gesta di quattro anonimi parlamentari rossi tornati a casa da eroi.

