Pietracuta ancora un ko Young al ’Mazzola’

Niente da fare per il Pietracuta. D’anticipo la formazione di mister Cevoli lascia tutto sul campo del Massa Lombarda (1-0). A decidere il confronto il gol realizzato da Gatta all’inizio del secondo tempo. Una brutta batosta, l’ennesima, per il Pietracuta che dopo sei giornate è ancora a quota zero in classifica. Domenica in campo, e davanti al pubblico amico, invece, per lo Young Santarcangelo che proverà a prendersi tutto contro il Sant’Agostino che sin qui ha messo in tasca tre punti in più rispetto alla formazione clementina. Sette quelli raccolti dalla squadra di mister Riccipetitoni, a sei punti di distanza dalla capolista Castenaso che ieri ha lasciato tutto all’Ars et Labor Ferrara nell’altro anticipo della sesta giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

