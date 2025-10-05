Piero Pelù pubblica il brano inedito dal titolo SOS che parla della Palestina
Piero Pelù ha annunciato l’uscita di un brano inedito dal titolo SOS, una canzone nata per dire no a quanto sta accadendo in Palestina. Piero Pelù ha annunciato ai suoi fan l’uscita di un brano inedito dal titolo SOS, una canzone nata non per logiche discografiche o di promozione ma per una urgenza umana prima di tutto: Dire no a quanto sta accadendo in Palestina. Pelù, da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente, ha voluto regalare al pubblico SOS rendendola disponibile sul suo sito ufficiale, una scelta in coerenza con le sue idee. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
