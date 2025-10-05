Pielle-Quarrata 75-56 i livornesi allungano nell’ultimo quarto
Livorno, 5 ottobre 2025 – Una bella Pielle vince 75-56 una partita più difficile di quello che racconta il risultato grazie ad un ultimo quarto clamoroso in cui ha concesso solo 9 punti agli avversari del Quarrata. E’ il successo largo che serviva ai biancoazzurri ed ai suoi tifosi dopo due vittorie arrivate a fil di sirena. Dopo i primi cinque minuti balbettanti la squadra di Turchetto sembra prendere le misure a Quarrata e chiude un ottimo primo quarto in vantaggio di 8 punti (19-11). Nel secondo parziale partono meglio gli ospiti, ma 8 punti consecutivi di Mennella regalano il +10 (28-18) alla Pielle a metà quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
