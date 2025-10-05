Picchia la moglie davanti ai figli | donna subisce violenze da oltre 15 anni Lui viene allontanato dopo la denuncia

MONTODINE (Cremona) – Non potrà più tornare a casa né avvicinare la sua convivente e i suoi figli. Questa la decisione del giudice che ha ordinato a una persona di andarsene dall’abitazione di famiglia e gli ha anche imposto l’ obbligo del braccialetto elettronico. La decisione è stata presa dopo una denuncia che la donna, vittima delle violenze del compagno, si era recata in caserma per denunciare l’ennesimo accesso d’ira corredato da minacce di morte. Ai carabinieri la vittima ha raccontato anni di soprusi, perpetrati anche davanti ai figli. Le minacce erano cominciate già nel lontano 2009, ma solo in questi giorni la donna aveva trovato il coraggio di denunciare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

