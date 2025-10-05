Picasso Il linguaggio delle idee | la mostra promossa dal ministero della Difesa racconta il coraggio di rompere gli schemi
«Picasso. Il linguaggio delle idee». In mostra a Roma oltre cento opere, divise in sei sezioni, per riscoprire le diverse tappe del percorso artistico del pittore, incisore e scultore spagnolo. La rassegna, che si svolge presso il Museo storico della Fanteria dell’Esercito italiano, è promossa dal ministero della Difesa e Difesa servizi spa e ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una consapevole conoscenza della cultura della difesa. «Questa mostra non è la solita esposizione con quadri in olio su tela, ma una rassegna della vita, dell’artista, delle idee e delle sperimentazioni artistiche di Pablo Picasso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: picasso - linguaggio
Picasso arriva a Roma con “Il linguaggio delle idee”: l’arte del celebre pittore cubista in mostra al Museo Storico della Fanteria
Picasso arriva a Roma con “Il linguaggio delle idee”: l’arte del celebre pittore cubista in mostra al Museo Storico della Fanteria - - X Vai su X
Navigare srl. . Oggi è il grande giorno! La mostra “Picasso – Il linguaggio delle idee” apre le sue porte a Roma! Museo Storico della Fanteria – dal 4 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026 Un percorso straordinario per scoprire l’arte rivoluzionaria di Pablo Picas - facebook.com Vai su Facebook
A Roma la mostra: “Picasso – Il linguaggio delle idee” - Roma, 2 ottobre 2025 – “Questa mostra non è la solita esposizione con quadri in olio su tela, ma una rassegna della vita, dell’artista, delle idee e delle sperimentazioni artistiche di Pablo Picasso. Segnala politicamentecorretto.com
Mostra Picasso. Il linguaggio delle idee a Roma - Il linguaggio delle idee, Roma: Un'Indagine Tra Amicizie, Origini e Varietà Stilistica. Come scrive villegiardini.it