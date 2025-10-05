Picasso Il linguaggio delle idee | la mostra promossa dal ministero della Difesa racconta il coraggio di rompere gli schemi

«Picasso. Il linguaggio delle idee». In mostra a Roma oltre cento opere, divise in sei sezioni, per riscoprire le diverse tappe del percorso artistico del pittore, incisore e scultore spagnolo. La rassegna, che si svolge presso il Museo storico della Fanteria dell’Esercito italiano, è promossa dal ministero della Difesa e Difesa servizi spa e ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una consapevole conoscenza della cultura della difesa. «Questa mostra non è la solita esposizione con quadri in olio su tela, ma una rassegna della vita, dell’artista, delle idee e delle sperimentazioni artistiche di Pablo Picasso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

