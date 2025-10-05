Quando dici "Piazzini" non puoi che pensare a loro, a Daniele, Alice e Sara e al negozio di ottica e fotografia di via Montalese, che qualche giorno fa ha festeggiato i 50 anni di attività. "Piazzini ottica e fotografia" è ormai un brand storico della città, conosciuto da tutti, che ha attraversato i decenni puntando tutto sulla professionalità, la competenza e il continuo aggiornamento tecnologico. Il negozio fu fondato nel 1975, grazie all’intuizione dello zio di Daniele, Osvaldo Piazzini, morto purtroppo prematuramente nel 1995. La prima attività si trovava in un piccolo fondo sulla via Montalese, poi ai primi degli anni Ottanta la decisione di trasferirsi nell’attuale negozio, dove ormai la gestione è affidata alla terza generazione di Piazzini, le figlie di Daniele, Alice e Sara, che sono entrate dopo la fine degli studi: "Siamo ottici optometristi e fotografi – spiega Alice Piazzini – e abbiamo sempre voluto offrire ai nostri clienti un servizio professionale di qualità, attento alle ultime innovazioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Piazzini" fa 50 anni. Mezzo secolo di foto