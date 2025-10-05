Piazze violente ma chi cerca davvero la pace?

Le piazze italiane tornano a riempirsi, ma la parola “pace” quella pronunciata con speranza oggi risuona tra cori, fumogeni e sirene. Da Nord a Sud, manifestazioni nate per invocare la fine della guerra si sono trasformate, troppe volte, in scenari di tensione e violenza. A Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze, gli scontri con le forze dell’ordine hanno segnato giornate difficili: lanci di bottiglie, spintoni, insulti, aggressioni. Agenti feriti, cittadini impauriti, attività commerciali costrette a chiudere. Le immagini mostrano vetrine devastate, muri imbrattati, simboli religiosi e istituzionali vilipesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

