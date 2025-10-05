Piazza piena per il popolo Pro Pal? No la foto di Repubblica è di una protesta anti-Renzi del 2014

Cosa non si fa per dimostrare che il popolo di sinistra è numeroso, festante e colorato? Anche utilizzare una foto vecchia di dieci anni che non è stata scattata ieri al corteo Pro Pal di Roma, segnato anche da scontri e atti di teppismo. La denuncia sulla foto-fake arriva da un ex fotografo di “ Repubblica “. “ La fotografia che vedete grande nella pagina non è una foto scattata ieri alla manifestazione per la Palestina ma una foto scattata durante una manifestazione della CGIL in piazza San Giovanni. La foto è a pagina 6 di Repubblica di oggi.. Lo notate dai palloncini rossi, dai gazebo montati sulla sinistra, dalla mancanza di bandiere palestinesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piazza piena per il popolo Pro Pal? No, la foto di “Repubblica” è di una protesta anti-Renzi del 2014

