Piazza per la pace? I ProPal inneggiano al 7 10 Conte e Schlein scappano

Iltempo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lungo striscione nero con scritte in bianco, rosso, verde, per ricordare i colori della bandiera palestinese. Una sorta di cartello di benvenuto della sfilata ProPal che ieri ha attraversato Roma. Lo vedono tutti, passanti, giornalisti, manifestanti, finisce immortalato in migliaia di telefonini, è subito dietro la testa del corteo. Quasi come una firma: «7 ottobre giornata della Resistenza palestinese», nessun giro di parole, il concetto è chiaro. D'altra parte lo confermano gli organizzatori; lo stupore è fuori luogo: «I nostri cortei appoggiano la legittima resistenza armata del popolo palestinese». 🔗 Leggi su Iltempo.it

