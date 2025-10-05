Piazza per la pace? I ProPal inneggiano al 7 10 Conte e Schlein scappano

Un lungo striscione nero con scritte in bianco, rosso, verde, per ricordare i colori della bandiera palestinese. Una sorta di cartello di benvenuto della sfilata ProPal che ieri ha attraversato Roma. Lo vedono tutti, passanti, giornalisti, manifestanti, finisce immortalato in migliaia di telefonini, è subito dietro la testa del corteo. Quasi come una firma: «7 ottobre giornata della Resistenza palestinese», nessun giro di parole, il concetto è chiaro. D'altra parte lo confermano gli organizzatori; lo stupore è fuori luogo: «I nostri cortei appoggiano la legittima resistenza armata del popolo palestinese». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piazza per la pace? I ProPal inneggiano al 7/10, Conte e Schlein scappano

In questa notizia si parla di: piazza - pace

Lavori Tribunale di Napoli Nord, riaperta Piazza della Pace per far fronte alla carenza parcheggi

Atletica, presentata nella sede di Confcommercio la classica dell’Acquadela. Il via domani alle 21 da Piazza della Pace. Casaglia-San Luca, la corsa sotto le stelle

Lavori in piazza della Pace: due fasi per il ripristino della pavimentazione

Camminata in Rosa Ricordiamo che domani, 5 Ottobre, ci sarà la Camminata in Rosa per le vie di Bernate e Casate. ?Segnaliamo la temporanea chiusura al transito veicolare nel percorso (Piazza della Pace, Via Roma, Via Kennedy, via Pertini, via Fosc - facebook.com Vai su Facebook

Se la pace conta meno: in piazza lo spiraglio di pace a Gaza, per quanto ancora incerto, sembra passato in secondo piano rispetto alla vicenda della Flotilla. @antoniopolito1 | @Corriere - X Vai su X

Manifestazione ProPal, in piazza i neosposi Massimiliano e Gina: «Crediamo nella pace, sarà lo sfondo più bello per le foto ricordo» - «Lavoriamo con i bambini e questo genocidio ci colpisce moltissimo» ... Lo riporta msn.com

Corteo ProPal a Roma, alta partecipazione: «Siamo un milione, stop al genocidio». Incappucciati contro la polizia, auto e cassonetti in fiamme. Guerriglia a piazza Vittorio - Manifestazione oggi 4 ottobre a Roma: partenza del corteo alle 14 da piazzale Ostiense con arrivo a Porta San Giovanni. Secondo roma.corriere.it