Piastri e il team radio troncato con Zak Brown | ignora le congratulazioni poi scompare

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota australiano scuro in volto al termine del GP di Singapore per il contatto con Norris e la reazione della Scuderia. A fine corsa stacca il collegamento con i box e non si vede ai festeggiamenti per il Mondiale Costruttori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piastri e il team radio interrotto con Zak Brown: ignora le congratulazioni poi scompare

