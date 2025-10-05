Piastri e il team radio interrotto con Zak Brown | ignora le congratulazioni poi scompare

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota australiano scuro in volto al termine del GP di Singapore per il contatto con Norris e la reazione della Scuderia. A fine corsa stacca il collegamento con i box e non si vede ai festeggiamenti per il Mondiale Costruttori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piastri - team

piastri team radio interrottoTensione Norris-Piastri, Oscar polemico via radio: “Bel lavoro di mer*a se per evitare un’altra macchina sbatte contro di me” - Il leader del Mondiale via radio non ha gradito la manovra del compagno di squadra e la scelta del team di non intervenire ... Scrive formulapassion.it

Piastri al ‘VAR’: “Devo rivedere il replay del contatto con Lando. Non è il risultato che volevo” - Delusione per l'australiano al termine della gara, caratterizzata da una controversa collisione al via con il proprio compagno di squadra ... Come scrive formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Piastri Team Radio Interrotto