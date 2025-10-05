Piano di pace per la Striscia Trump apre a qualche cambiamento | Ok di Netanyahu allo stop alle bombe | Israele | Gaza City quasi vuota evacuati 900mila palestinesi
Il premier israeliano: "Hamas sarà smantellato". Cardinale Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". Egitto: "I negoziati sulla tregua inizieranno lunedì a Sharm El Sheik". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Zelensky respinge le concessioni territoriali: tensioni sul piano di pace proposto da Putin
Ecco il testo integrale del piano di pace di Donald Trump per Gaza - Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza è stato accettato dal primo ministro ... Scrive iltempo.it
Trump: Hamas ceda potere, o annientato - "Completo annientamento": è quello che rischia Hamas se non cederà il potere e il controllo della Striscia di Gaza. Secondo rainews.it