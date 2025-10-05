Piano di pace per la Striscia Trump apre a qualche cambiamento | Ok di Netanyahu allo stop alle bombe | Israele | Gaza City quasi vuota evacuati 900mila palestinesi

Tgcom24.mediaset.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano: "Hamas sarà smantellato". Cardinale Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". Egitto: "I negoziati sulla tregua inizieranno lunedì a Sharm El Sheik". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

piano di pace per la striscia trump apre a qualche cambiamento ok di netanyahu allo stop alle bombe israele gaza city quasi vuota evacuati 900mila palestinesi

© Tgcom24.mediaset.it - Piano di pace per la Striscia, Trump apre a qualche cambiamento | "Ok di Netanyahu allo stop alle bombe" | Israele: Gaza City quasi vuota, evacuati 900mila palestinesi

In questa notizia si parla di: piano - pace

Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video

Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo

Zelensky respinge le concessioni territoriali: tensioni sul piano di pace proposto da Putin

piano pace striscia trumpEcco il testo integrale del piano di pace di Donald Trump per Gaza - Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza è stato accettato dal primo ministro ... Scrive iltempo.it

piano pace striscia trumpTrump: Hamas ceda potere, o annientato - "Completo annientamento": è quello che rischia Hamas se non cederà il potere e il controllo della Striscia di Gaza. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Piano Pace Striscia Trump