Piano di pace per Gaza il Papa ci crede | Hamas liberi gli ostaggi Giovedì a Parigi vertice Ue-arabi

Secoloditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Continuo ad essere addolorato per l’Immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza. Nelle ultime ore nella drammatica situazione del Medio Oriente si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico possano raggiungere al più presto i risultati sperati”. E’ l’auspicio del Papa espresso oggi nel corso dell’Angelus. Quindi il nuovo appello: “Chiedo a tutti i Responsabili di impegnarsi su questa strada, di cessare il fuoco e di liberare gli ostaggi mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Papa Leone XIV: “passi avanti di pace, liberare gli ostaggi/ “Preoccupa antisemitismo e le sofferenze a Gaza” - L'omelia e l'Angelus Papa Leone XIV oggi 5 ottobre 2025: il piano di pace, l'appello contro antisemitismo e atroci sofferenze a Gaza. Scrive ilsussidiario.net

piano pace gaza papaPapa Leone sembra benedire il piano di pace per Gaza: “elementi interessanti, speriamo Hamas accetti”. E sulla Flotilla: “speriamo non ci sia violenza” (S.C.) - Nel piano di pace per Gaza proposto da Trump “ci sono elementi che sono molto interessanti, spero che Hamas accetti nel tempo stabilito”. Lo riporta farodiroma.it

