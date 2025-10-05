PIANO CITY 2025 | al via giovedì 16 ottobre al teatro Acacia
PIANO CITY NAPOLI 2025 animerà la città di Napoli dal 16 al 19 ottobre 2025: previsti oltre 300 pianisti, 100 eventi, 21 location, 37 house concert, tante sperimentazioni e un parterre internazionale naturalmente di pianisti. Con l’inaugurazione di giovedì 16 ottobre al Teatro Acacia, alle 21.00 (dopo l’anteprima di martedì 14 con Spiriocast Howard Jones . 🔗 Leggi su 2anews.it
PIANO CITY NAPOLI 2025: Tutto comincia qui! Giovedì 16 ottobre alle 21:00 al Teatro Acacia si apre ufficialmente Piano City Napoli 2025 con un concerto che è molto più di un evento inaugurale: è un rito collettivo, un atto d’amore per Napoli, per la sua m Vai su Facebook
Presentato a Palazzo Cavalcanti Pianocity 2025 - Dal 16 al 19 ottobre il festival dedicato alla musica da pianoforte, promosso e finanziato dal Comune di Napoli ... napolivillage.com scrive