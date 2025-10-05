di Luca Amodio "Liberi da Elettrosmog" torna a chiedere con forza un incontro all’Unione dei comuni montani del per discutere del tema dell’ elettrosmog e delle future installazioni di antenne radio base per la telefonia mobile previste nel territorio. Dopo aver già incontrato singolarmente tutti i sindaci casentinesi, il Comitato lamenta di non aver mai ricevuto riscontro formale dall’Unione, nonostante una pec inviata il 4 aprile 2025 su indicazione del sindaco di Poppi e dopo precedenti comunicazioni datate dicembre 2024. Nella lettera, indirizzata al presidente dell’Unione Federico Lorenzoni e ai membri del Consiglio, il Comitato aveva chiesto di inserire nei prossimi piani operativi comunali il Regolamento e il Piano di localizzazione delle antenne, come previsto dalle normative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano antenne, è polemica. Il Comitato va all’attacco