Pianazze lancio il grido d’allarme | Il parcheggio? È una discarica E chi protesta subisce minacce

Una situazione di degrado ambientale crea problemi e disagi al quartiere delle case popolari di via delle Pianazze alla Spezia. Rifiuti abbandonati e un parcheggio diventato discarica, sono lo scenario della vita quotidiano degli abitanti da molto tempo. Basta camminare nella zona per notare la spazzatura accumulata un po’ ovunque: scatole di scarpe, vecchi passeggini, tavolini, ruote, lamiere, scope, finestre e una distesa di bottiglie di plastica. Anche il piazzale interno, già segnato da piastrelle rotte, è ricoperto di sporcizia come il parcheggio pubblico vicino. Non è solo degrado ambientale ma anche sociale, per coloro che vivono il disagio tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

