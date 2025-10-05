Photored tribunale ribalta sentenze del giudice di pace | multe confermate

BRINDISI – Tripla vittoria in tribunale, per il Comune di Brindisi. Sono stati accolti gli appelli presentati dall'amministrazione, tramite l'avvocato Giuliano Grazioso, contro tre sentenze del giudice di pace che avevano precedentemente annullato le sanzioni per passaggi con il semaforo rosso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

