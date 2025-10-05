Pezzi di auto abbandonati in campagna | il ritrovamento alla periferia di Bari

Baritoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pezzi di auto abbandonati in un terreno nella zona di Mungivacca. Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di vigilanza da parte di una pattuglia di guardia dell'Anuu (associazione migratoristi italiani).La scocca della vettura risultava tagliata in più parti (forse con un flex), lasciata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

