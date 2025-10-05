pesca sportiva per i diversamente abili

TALAMONE Sempre più entusiasmo e sempre più partecipazione per il Campionato di pesca sportiva riservato ai diversamente abili che, ormai da molti anni, si svolge a Talamone all’inizio dell’autunno. Una competizione che si articola in tre prove, che quest’anno ha visto in gara ben 42 concorrenti provenienti da molte regioni italiane. Del resto la pesca è uno sport che è capace di suscitare grande passione e grandi emozioni che sono molto importanti anche per poter superare molte barriere. L’organizzazione, anche quest’anno, è stata curata dalla sezione locale della Fipsas, capitanata da Giampaolo Ricci, e dal Circolo Nautico di Talamone rappresentato dal presidente Riccardo Paolini supportati dalla presenza di almeno 45 tutor, volontari che assisteranno i concorrenti durante le operazioni di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

