Pesca sportiva per i diversamente abili
TALAMONE Sempre più entusiasmo e sempre più partecipazione per il Campionato di pesca sportiva riservato ai diversamente abili che, ormai da molti anni, si svolge a Talamone all’inizio dell’autunno. Una competizione che si articola in tre prove, che quest’anno ha visto in gara ben 42 concorrenti provenienti da molte regioni italiane. Del resto la pesca è uno sport che è capace di suscitare grande passione e grandi emozioni che sono molto importanti anche per poter superare molte barriere. L’organizzazione, anche quest’anno, è stata curata dalla sezione locale della Fipsas, capitanata da Giampaolo Ricci, e dal Circolo Nautico di Talamone rappresentato dal presidente Riccardo Paolini supportati dalla presenza di almeno 45 tutor, volontari che assisteranno i concorrenti durante le operazioni di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pesca - sportiva
Rimini tornerà a essere la capitale della pesca sportiva, confermato in fiera Pescare Show 2026
Pesca sportiva. Le proposte di Fratelli d’Italia
Il porto di Ancona riapre alla pesca sportiva: firmata l'ordinanza, la soddisfazione della Fipsas
Dal 13 al 15 Febbraio, a Rimini, torna l'attesissimo appuntamento con la la principale fiera in Italia per la community della pesca sportiva, nautica da diporto ed elettronica, outdoor e turismo. Pescare Show è un’occasione di incontro e confronto tra appassiona - facebook.com Vai su Facebook
Pesca sportiva per i diversamente abili - TALAMONE Sempre più entusiasmo e sempre più partecipazione per il Campionato di pesca sportiva riservato ai diversamente abili che, ormai da molti anni, si svolge a Talamone all’inizio dell’autunno. Come scrive lanazione.it
Pesca Sportiva a Orbetello: Abbattere le Barriere Della Disabilità - 19 pescatori disabili si sfideranno a Talamone per il Campionato Italiano Mare Diversamente Abili 2023. Lo riporta lanazione.it