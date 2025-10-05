Pesaro la storia di Tommaso | il centenario che lavora tutti i giorni

Il lavoro nobilita l'uomo e, di certo, lo mantiene giovane. Almeno, se fatto con passione. È il caso di Tommaso Gostoli, classe 1925: tra pochi giorni compirà cent'anni e ogni mattina si reca puntuale nel negozio di famiglia, a Belforte all'Isauro, in provincia di Pesaro. Nella ferramenta della figlia Enrichetta non va certo per ingannare il tempo: serve, sistema la merce, dà consigli, tiene in ordine i conti. Rigorosamente, a mano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

