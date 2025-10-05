Pesaro la storia di Tommaso | il centenario che lavora tutti i giorni
Il lavoro nobilita l'uomo e, di certo, lo mantiene giovane. Almeno, se fatto con passione. È il caso di Tommaso Gostoli, classe 1925: tra pochi giorni compirà cent'anni e ogni mattina si reca puntuale nel negozio di famiglia, a Belforte all'Isauro, in provincia di Pesaro. Nella ferramenta della figlia Enrichetta non va certo per ingannare il tempo: serve, sistema la merce, dà consigli, tiene in ordine i conti. Rigorosamente, a mano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: pesaro - storia
Storia da libro cuore a Pesaro: tutta la stazione si mobilita per la famiglia con bimba disabile
Una storia, mille storie. Pesaro e il suo giornale: quel grande amore nato in un angolo di via Mazza
Pienone a Pesaro per i 140 anni. Oltre mille persone per la festa: "È una vera storia d’amore"
Dalla Cartiera Papale di Ascoli alla Rocca Costanza di Pesaro, un weekend per riscoprire la bellezza e la storia del territorio - facebook.com Vai su Facebook
San Tommaso, celebrazioni per l’ottavo centenario della nascita del santo - La Ciociaria avvia le celebrazioni dell’ottavo centenario della nascita del “suo” Tommaso d’Aquino, dopo le manifestazioni a 700 anni dalla canonizzazione e 750 anni dalla morte del santo. Lo riporta ilmessaggero.it
Tommaso, il bambino di 12 anni che preferisce il presepe ai videogiochi: «Ogni anno chiedo a Babbo Natale una nuova statuina» - Difficile trovare un bambino, soprattutto in un età particolare e di transizione come i 12 anni, apprezzare maggiormente una tradizione religiosa rispetto a tutte le attrazioni che lo circondano, come ... Come scrive leggo.it