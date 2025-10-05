Pesaro coppia truffata online con un video di Giorgia Meloni fatto con l’intelligenza artificiale | hanno perso 10mila euro
Oltre 25mila euro svaniti nel nulla, tre pensionati truffati e un nuovo fronte del crimine digitale che sfrutta l’intelligenza artificiale per ingannare gli utenti. È il bilancio di due casi segnalati alla Questura di Pesaro, dove gli investigatori stanno indagando su una serie di truffe online realizzate con video falsi e voci digitali ricreate ad arte. Nel primo caso, come riferisce Il Resto del Carlino, una coppia di sessantenni ha perso più di 10mila euro dopo aver visto un video apparentemente autentico: la finta voce e l’immagine di una clone digitale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invitavano a investire in una piattaforma finanziaria. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: pesaro - coppia
