Perugia al Morlacchi il concerto per sostenere la lotta contro il cancro

Perugiatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 ottobre, al teatro Morlacchi di Perugia, concerto di Peppe Servillo (voce), Fabrizio Bosso (tromba), Javier Girotto (sassofoni, arrangiamenti), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso), Mattia Barbieri (batteria).Una straordinaria serata di beneficenza per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perugia - morlacchi

perugia morlacchi concerto sostenerePerugia, al Morlacchi il concerto per sostenere la lotta contro il cancro - Lunedì 27 ottobre, al teatro Morlacchi di Perugia, concerto di Peppe Servillo (voce), Fabrizio Bosso (tromba), Javier Girotto (sassofoni, arrangiamenti), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri ... Scrive perugiatoday.it

Marlene Kuntz con Orchestra al Teatro Morlacchi di Perugia - Il concerto dei Marlene Kuntz con Orchestra, previsto a Perugia per domenica 31 agosto, inizialmente in piazza del Bacio, sarà spostato al Teatro Morlacchi (ore 21. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Morlacchi Concerto Sostenere