Percorso terapeutico direttamente in farmacia | discusse norme e corrette pratiche

Anche nelle farmacie dell’Agrigentino, nei prossimi mesi, sarà possibile organizzare il percorso terapeutico delle medicine prescritte dal proprio medico di famiglia, dallo specialista o a seguito di ricovero ospedaliero.Affinché questo sia reso possibile, in considerazione di norme e procedure. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

