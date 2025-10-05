Perché ti svegli con quel sapore disgustoso in bocca? Gli esperti svelano la verità
È un’esperienza che accomuna praticamente tutti: nonostante una scrupolosa routine di igiene orale prima di andare a dormire, ci si risveglia con un sapore in bocca che sembra provenire direttamente da un cassonetto. Un fenomeno tanto comune quanto sgradevole, che diventa ancora più imbarazzante quando si condivide il letto con qualcuno. Ma cosa provoca realmente questo cattivo gusto mattutino e, soprattutto, si può fare qualcosa per evitarlo? Le cause possono essere molteplici e di diversa natura. Alcune sono del tutto innocue e legate semplicemente alle nostre abitudini notturne, mentre altre potrebbero rappresentare segnali di condizioni che meritano maggiore attenzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: perch - svegli
"Sono stata sveglia fino alle 4 stanotte a seguire le manifestazioni e mio figlio di 12 anni ha partecipato. Raggiungerei Gaza con la mia barca, la gente muore. Sbrigatevi. Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non - facebook.com Vai su Facebook