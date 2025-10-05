Perché non riusciamo a rinunciare alle scarpe barefoot e alla sensazione di camminare a piedi nudi neanche in autunno

Ci regalano la sensazione di camminare scalzi, di essere un tutt’uno con la terra, sono comode, avvolgenti ma anche super leggere. E sono l’ ossessione fashion da continuare a utilizzare anche in autunno. Stiamo parlando delle scarpe barefoot, che ci fanno sempre sentire connesse con il nostro corpo e con il mondo intorno a noi, perché basta indossarle per dimenticare di averle ai piedi, dal momento che ci regalano la sensazione, bellissima, di non avere nulla addosso. Ci sono marchi e modelli per ogni esigenza: da quelle più sporty, per chi vuole sfoggiare un look alla moda e adatto all’attività fisica, oppure i modelli più casual da utilizzare tutti i giorni e, ancora, quelli a stivaletto e più coprenti e da indossare quando le temperature si abbassano. 🔗 Leggi su Dilei.it

