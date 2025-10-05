Perché la violenza non ha scuse

Eman Abu Zayed, scrittrice palestinese, ha inviato questa lettera: «A Gaza le scelte della solidarietà in Italia si sono diffuse da un telefono all’altro, portando un barlume di speranza tra le. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Perché la violenza non ha scuse

In questa notizia si parla di: perch - violenza

Charlie Kirk era odiato perché il wokismo ha svilito il concetto di violenza Di Michele Silenzi Vai su Facebook

Perché la violenza politica cresce negli Stati Uniti? Ursula Daxecker, @neerajprsd e @aruggeri_eu Dal caso Kirk ai modelli globali di attacchi ai rappresentanti politici. - X Vai su X

Sha'Carri Richardson: «Chris Coleman, scusa per l'aggressione: avevo paura di dare e ricevere amore» - Mea culpa di Sha’ Carri Richardson, campionessa del mondo nei 100 metri e star americana dello sprint. Riporta corriere.it