Jannik Sinner ha iniziato a zoppicare vistosamente nel corso del quarto game del terzo set al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 del mondo ha accusato un profondo fastidio alla gamba destra dopo aver sbagliato un passante di rovescio incrociato sul turno in battuta dell’olandese Tallon Griekspoor. I crampi si sono intensificati nel volgere di un paio di minuti, ha perso il game ed è poi andato al servizio. Il fuoriclasse altoatesino ha forzato sulla gamba destra, ma si è accasciato più volte in preda al dolore e si rialzava facendo leva con la racchetta sul cemento della metropoli cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Jannik Sinner si è ritirato a Shanghai? Cos’è successo contro Griekspoor e il punteggio esatto