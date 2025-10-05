Perché Jannik Sinner si è ritirato a Shanghai? Cos’è successo contro Griekspoor e il punteggio esatto
Jannik Sinner ha iniziato a zoppicare vistosamente nel corso del quarto game del terzo set al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 del mondo ha accusato un profondo fastidio alla gamba destra dopo aver sbagliato un passante di rovescio incrociato sul turno in battuta dell’olandese Tallon Griekspoor. I crampi si sono intensificati nel volgere di un paio di minuti, ha perso il game ed è poi andato al servizio. Il fuoriclasse altoatesino ha forzato sulla gamba destra, ma si è accasciato più volte in preda al dolore e si rialzava facendo leva con la racchetta sul cemento della metropoli cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: perch - jannik
Le parole di Jannik Sinner durante l’inaugurazione «Sono stato fortunato a poter inseguire la mia passione attraverso il tennis, ma so che milioni di bambini non hanno mai la possibilità di seguire i propri sogni perché non hanno accesso alla scuola. Ved - facebook.com Vai su Facebook
GRAZIE, JANNIK Perché ogni tua partita è uno SPETTACOLO! Un ottimo Felix Auger-Aliassime prova a fermarlo nella semi dello #USOpen… Ma Sinner lo batte in quattro set e vola alla terza finale Slam dell’anno contro Carlos Alcaraz! Riviviamo insi - X Vai su X
Sinner batte Popyrin in poco più di due ore (6-3, 6-2, 6-2): Jannik avanza al terzo turno. Cobolli adesso in campo - L'azzurro scenderà in campo per il secondo match del torneo nella giornata di oggi, giovedì 28 agosto. Come scrive ilmessaggero.it
Sinner-Kopriva 6-1, 6-1, 6-2: Jannik al secondo turno agli US Open, affronterà Popyrin - Chiamato il fisio per cercare di togliere la colla del cerotto che aveva sulla mano. Riporta fanpage.it