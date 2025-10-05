Perché il gatto sembra triste | segnali cause e come intervenire
I gatti possono essere tristi per noia, solitudine o mancanza di stimoli. L'apatia, l'isolamento e la perdita d'appetito sono segnali che il micio può essere depresso. Per aiutarlo bisogna agire sulle cause della sua tristezza e per farlo possiamo creare un ambiente maggiormente accogliente e adatto a lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - gatto
Perché il tuo gatto graffia il divano? Spesso è stress: bambini piccoli in casa e giochi troppo lunghi aumentano le “grattate”. Soluzioni? Sessioni di gioco brevi, più tiragraffi e rifugi in alto https://bit.ly/gatti_grattano - facebook.com Vai su Facebook
La triste storia di Barney Bubble, il gatto dal naso enorme - Nelle foreste dell'Irlanda del Nord, un gatto arancione è stato trovato solo e in condizioni allarmanti. corrieredellosport.it scrive
Il gatto nero che sembra un pipistrello: il ‘vampiro felino’ conquista tutti - Un video diventato virale (TikTok / @gustavandfamily) mostra Gustav, un gatto nero che dorme pancia all’aria con le zampette rivolte in alto, somigliando incredibilmente a un pipistrello. Da lastampa.it